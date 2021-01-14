Новость для всех, кто соскучился по духу настоящего рок-н-ролла! Сегодня во Владимирской областной библиотеке детей и молодежи выступает дуэт электрогитары и барабанов группы "Собаки Качалова".

Новость для всех, кто соскучился по духу настоящего рок-н-ролла! Сегодня во Владимирской областной библиотеке детей и молодежи выступает дуэт электрогитары и барабанов группы "Собаки Качалова".- Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам во это "ооооо"...Я люблю рок-н-ролл.В данный момент группа занимается изучением музыки в жанре блюз. Каждое её выступление - это не только живой звук, но и юмористические стендап-зарисовки, интерактив с залом, хоровОе пение и импровизация. Как пишут в сообществе библиотеки ВКонтакте: "Такого вы не видели, потому что такого больше нет!". Встреча с музыкантами состоится сегодня в 6 вечера на проспекте Строителей 23.