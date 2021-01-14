Каникулы закончились, но акция «Ёлка желаний» во Владимирской области продолжается.

Каникулы закончились, но акция «Ёлка желаний» во Владимирской области продолжается.Подарки получили два мальчика из Судогодского района. Максим – второклассник, любитель музыки, получил музыкальный синтезатор. Андрею, юному конструктору, вручили набор «Лего».Елена Шаповал, мама Максима: “Максим написал письмо о мечте своей, чтобы Дедушка Мороз подарил ему музыкальный синтезатор. Он очень любит петь, любит музыку. И чудо свершилось – ему подарили, чудо свершилось! Надо верить в чудеса!”Елена Калыгина, мама Андрея: "Андрей написал письмо и вот, исполнилось желание! Он с удовольствием будет собирать развивающий конструктор!”В качестве доброго волшебника выступила депутат Законодательного Собрания Владимирской области, член фракции «Единой России» Лариса Гаврилова.Лариса Гаврилова, депутат ЗС Владимирской области, член фракции «Единая Россия»: "В настоящее время «Единая Россия» реализует такой проект как «Елка желаний». И как раз сегодня мы посетили двух мальчиков из Судогды, которые написали свои заветные желания, и мы помогли им осуществить их мечту!"Екатерина Гусева