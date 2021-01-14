Известие о вакцине Спутник V поступило от пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты разбираются в причинах произошедшего.

Известие о вакцине "Спутник V" поступило от пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты разбираются в причинах произошедшего.По словам представителей РФПИ, через Twitter фонд открыто делился всей информацией о вакцине"Спутник V"и о том, как она работает. Через соцсеть было предложено AstaZeneca использовать один из компонентов препарата и достигнута договоренность о проведении совместных клинических исследований.Также в фонде призвали подписчиков обратиться в Twitter, чтобы соцсеть вернула доступ к учетной записи российской вакцины. Вскоре соцсеть снял ограничение на доступ к аккаунту "Спутник V".В настоящее время страница российского препарата снова доступна для чтения без плашки с предупреждением об ограничении. Однако какого-либо письма с разъяснениями произошедшего и причинами ограничения аккаунта РФПИ пока не получал.