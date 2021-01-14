Поставленные перед регионом задачи выполнены на 90%.

Всего во Владимирской области реализуется 51 региональный проект в рамках 11 национальных проектов.Как сообщает пресс-служба губернатора, 14 января Владимир Сипягин провёл заседание, которое чиновники посвятили итогам реализации нацпроектов в 2020 году. Кассовое исполнение на 1 января 2021 года составило 90% от плана. В натуральном выражении сумма равна 9 млрд 844 млн рублей.В Белом доме признали, что кроме объективных причин, которой стала пандемия коронавируса, есть проблемы с контролем за ходом выполнения работ. Именно поэтому средства не были освоены в полном объёме.«Прошу подключиться к этому вопросу областную прокуратуру и Ассоциацию муниципальных образований Владимирской области», – подчеркнул Владимир Сипягин.К слову, прокуратура давно «подключилась». Только за 10 месяцев 2020 года надзорное ведомство выявило 435 нарушений при реализации нацпроектов в 33-ем регионе. По отраслям недочёты распределены следующим образом: 40 - «Демография», 177 – «Здравоохранение», 51 – «Образование», 118 – «Жильё и городская среда», по 13 – «Экология» и «Безопасные и качественные дороги», 18 – «Культура», 3 – «Малое и среднее предпринимательство».При этом среди «отличников» – «Культура», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Демография» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Во время заседания были отмечены успехи в жилищном строительстве. В 2020 году введено в эксплуатацию 726 тысяч квадратных метров, что составило 104 процента к плану. В ЦФО наш регион занимает шестое место по количеству ипотечных кредитов. На 196% выполнена задача по расселяемой жилплощади, и на 242% по числу переселенцев.В 2020 году власти перевыполнили план по «Формированию комфортной городской среды». Из запланированных 111 дворов и 39 общественных пространств благоустроено 125 и 44.Резюмируя итоги, чиновники отметили, что регион занял пятое место в ЦФО по восстановлению лесов – 104% к плановым показателям.