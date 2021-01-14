Больные вынуждены делать столь необходимую процедуру в период пандемии в соседних районах и Подмосковье.

Эксперты регионального штаба ОНФ добиваются от и.о. Александровской районной больницы скорейшего решения проблемы с прохождением для жителей района компьютерной томографии. А пока больные вынуждены делать столь необходимую процедуру в период пандемии в соседних районах и Подмосковье.В середине декабря в региональный штаб ОНФ стали обращаться люди, проживающие в Александровском районе. Они жаловались на невозможность прохождения процедуры компьютерной томографии в районной больнице.«Большое количество жалоб от людей, которые не могут пройти компьютерную томографию легких, при этом, имея на руках направление от терапевта. Также выяснилось, что жители вынуждены ожидать своей очереди, стоя на улице, в холод, при этом, практически у каждого была зафиксирована высокая температура», ˗ рассказывает об увиденном член штаба ОНФ Руслан Меньшиков.В разговоре с медперсоналом выяснилось, что лаборанты, работающие на компьютерной томографии, попросту не успевают трудиться на два корпуса ˗ еще один аппарат КТ находится в хирургическом отделении. Персонал вынужден работать на два КТ, но в смену выходит только один человек. Разорваться между пациентами с коронавирусной инфекцией и пострадавшими в ДТП практически невозможно.«Как мы видим решение данной проблемы? Во-первых, должна быть организована запись, чтобы пациенты не ждали часами, чтобы больные не пересекались. Во-вторых, чтобы у тех, кто записался на прием, была стопроцентная гарантия, что их примут», ˗ говорит член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.К слову, после посещения медучреждения вопрос с очередями в районной больнице был снят ˗ оборудуется специальное помещение для людей, ожидающих в очереди. Эксперты ОНФ намерены добиваться от и.о. главврача Александровской районной больницы решения данной проблемы. Для этого общественники предлагают рассмотреть в штате учреждения дополнительную ставку для работы с аппаратом КТ.