По информации департамента юстиции в декабре 2020 года в регионе скончалось 2 785 человек, что на 932 больше, чем в среднем за предыдущие четыре года.

По информации департамента юстиции Владимирской области в декабре 2020 года в регионе скончалось 2 785 человек, что на 932 больше, чем в среднем за предыдущие четыре года. При этом по информации Роспотребнадзора, с 1 декабря по 31 декабря 2020 года официально от коронавируса смерть подтвердилась у 177 жителей региона.Интересно, что в октябре рост числа умерших по отношению к 2019 году составил 17%, а в ноябре около 32%.В разрезе муниципалитетов наибольший прирост в сравнении с 2019 годом дали Владимир, Ковров, Муром, Радужный, а также Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы.При этом отрицательную динамику в противопоставлении декабря 2020 года с ноябрём того же года показывает Кольчугинский район, где избыточная смертность выросла с 2,4% почти до 50%. В Киржачском районе ухудшение составило 22%, а в Суздальском – 16,5 %.Стоит отметить, что в Гусь-Хрустальном, а также Судогодском и Гороховецком районах по отношению к ноябрю показатель снизился на 20% и выше.