За безопасность костромичей будут отвечать полиция, медики и спасатели МЧС.

В Костромской области в 2020 году для крещенских купаний определено 28 мест.В столице региона окунуться в прорубь с 18 на 19 января можно будет на улице Верхне-Селищенская, 35 «А» на реке Волга,на Речном проспекте - 67, на улице Осетрова - 15 на реке Кострома в районе моста у Ипатьевского монастыря.Предшествовать мероприятию будут проверки купелей. В состав комиссий, определяющих готовность иорданей, вошли чиновники администраций, сотрудники МЧС, МВД и представители епархии.Во всех оборудованных местах будут организованы палатки для переодевания и горячий чай. За безопасность костромичей будут отвечать полиция, медики и спасатели МЧС.