Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин намерена вынести на рассмотрение конгрессменов вопрос об импичменете Джо Байдена. Избранный президент США вступает в должность 20 января.Вопрос об импичменте Байдена политик намерена вынести на обсуждение в его первый рабочий день в качестве президента. Недопустимо, чтобы лидером США стал человек, готовый злоупотреблять полномочиями, объяснила она.Грин считает, что Байдена могут легко подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании. "21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена она не уточнила. Однако упомянула о связях избранного президента США с Украиной.On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect .75 million Americans are fed up with inaction.It’s time to take a stand.I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored.— Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee)Сторонники Дональда Трампа считают, что в должности вице-президента Джо Байден покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года он был членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.А пока импичмент грозит Дональду Трампу. За отстранение пока еще действующего президента высказались 200 конгрессменов, против – 197.Теперь вопрос должен решить сенат. Однако республиканцы заявили, что не планируют собираться до 19 января. 20-го срок полномочий главы Белого дома истекает.Напомним, что 6 января у Капитолия США произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в здание, когда конгрессмены утверждали победу Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек. Действующего президента обвинили в провоцировании беспорядков.