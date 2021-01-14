Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин намерена вынести на рассмотрение конгрессменов вопрос об импичменете Джо Байдена. Избранный президент США вступает в должность 20 января.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин намерена вынести на рассмотрение конгрессменов вопрос об импичменете Джо Байдена. Избранный президент США вступает в должность 20 января.
Вопрос об импичменте Байдена политик намерена вынести на обсуждение в его первый рабочий день в качестве президента. Недопустимо, чтобы лидером США стал человек, готовый злоупотреблять полномочиями, объяснила она.
Грин считает, что Байдена могут легко подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании. "21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.
Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена она не уточнила. Однако упомянула о связях избранного президента США с Украиной.
On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect .
75 million Americans are fed up with inaction.
It’s time to take a stand.
I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored.
— Marjorie Taylor Greene ���� (@mtgreenee)
Сторонники Дональда Трампа считают, что в должности вице-президента Джо Байден покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года он был членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.
А пока импичмент грозит Дональду Трампу. За отстранение пока еще действующего президента высказались 200 конгрессменов, против – 197.
Теперь вопрос должен решить сенат. Однако республиканцы заявили, что не планируют собираться до 19 января. 20-го срок полномочий главы Белого дома истекает.
Напомним, что 6 января у Капитолия США произошли беспорядки. Сторонники Трампа ворвались в здание, когда конгрессмены утверждали победу Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек. Действующего президента обвинили в провоцировании беспорядков.