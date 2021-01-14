Новым главой администрации Петушинского района стал единоросс Сергей Курбатов. За него единогласно проголосовали все 15 народных депутатов местного Совета. Об этом сообщает сайт

Новым главой администрации Петушинского района стал единоросс Сергей Курбатов. За него единогласно проголосовали все 15 народных депутатов местного Совета. Об этом сообщает сайт администрации района. Курбатов и так был И. О. главы администрации, так что по сути теперь он просто лишился этой приставки и стал полноправным руководителем. Курбатов в своём выступлении заявил, что в его