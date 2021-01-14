К тушению пламени привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

В 04:33 13 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ЧП в Селивановском районе. В деревне Ивановская на улице Центральная полыхал частный дом.На момент прибытия спасателей пламя распространилось по всей площади строения – 120 квадратных метров. Уточняется, что произошло возгорание холодильника. Семейная пара начала спасать своё имущество и выносить его на улицу, но женщина, отравилась угарным газом и погибла на месте происшествия.К тушению пламени привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава.