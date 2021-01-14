В селе Ворша предприятие «Гарнец» реализует инвестпроект стоимостью 300 млн рублей.
В рамках рабочей поездки в Собинский район замгубернатору Владимирской области Александру Ремиге продемонстрировали помещения завода по производству муки и мучных смесей «Гарнец».
В селе Ворша предприятие реализует инвестпроект стоимостью 300 млн рублей.
«Важно, что компания выпускает продукцию для людей, вынужденных придерживаться безглютеновой диеты. За 2019 год объём экспорта составил около 450 тонн», – подчеркнул Александр Ремига.
Руководители предприятия заверили, что в новых цехах будет использоваться высокотехнологичное современное оборудование, которое позволит сохранить все полезные свойства зерна.
Свои товары компания презентовала в декабре 2020 года на Владимирском инвестиционном конгрессе. Это первое российское производство, получившее право маркировать изделия международным символом безопасности продуктов без глютена.
Справочно:
Завод «Гарнец» существует на рынке с 2008 года. Основной вид деятельности - производство крупяной и зерновой муки, а также полуфабрикатов мучных и кулинарных изделий. Ассортимент безглютеновой продукции насчитывает около 60 наименований. В среднем компания производит около 4 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.