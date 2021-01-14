В селе Ворша предприятие «Гарнец» реализует инвестпроект стоимостью 300 млн рублей.

В рамках рабочей поездки в Собинский район замгубернатору Владимирской области Александру Ремиге продемонстрировали помещения завода по производству муки и мучных смесей «Гарнец».В селе Ворша предприятие реализует инвестпроект стоимостью 300 млн рублей.«Важно, что компания выпускает продукцию для людей, вынужденных придерживаться безглютеновой диеты. За 2019 год объём экспорта составил около 450 тонн», – подчеркнул Александр Ремига.Руководители предприятия заверили, что в новых цехах будет использоваться высокотехнологичное современное оборудование, которое позволит сохранить все полезные свойства зерна.Свои товары компания презентовала в декабре 2020 года на Владимирском инвестиционном конгрессе. Это первое российское производство, получившее право маркировать изделия международным символом безопасности продуктов без глютена.Справочно:Завод «Гарнец» существует на рынке с 2008 года. Основной вид деятельности - производство крупяной и зерновой муки, а также полуфабрикатов мучных и кулинарных изделий. Ассортимент безглютеновой продукции насчитывает около 60 наименований. В среднем компания производит около 4 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.