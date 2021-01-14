В адрес руководителей учреждений внесено 8 представлений, в отношении 5 должностных лиц вынесены постановления о возбуждении административных производств.

Собинская межрайонная прокуратура пресекла нарушение прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования.Установлено, что на территории Собинского района функционируют 26 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, также дошкольные группы, открытые на базе средних и основных общеобразовательных учреждений. В них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при создании условий для получения дошкольного образования (детский сад № 10 «Улыбка», детский сад № 14 «Золотая рыбка»), соблюдения сроков прохождения гигиенической аттестации сотрудниками детского сада (детский сад № 4 «Колосок», детский сад № 13 «Василек»), нарушения при приемке продовольственных продуктов питания, отбора суточных проб (детский сад № 10 «Улыбка», детский сад № 3 «Улыбка», детский сад № 11 «Ласточка»).Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в дошкольные группы не предусматривали преимущественное право приема детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в локальном акте имелась ссылка на нормативный правовой акт, который утратил силу (Асерховская средняя образовательная школа Собинского района»).Установлены факты допуска сотрудников, которыми при приеме на работу не предоставлены справки об отсутствии судимости (детский сад № 14 «Золотая рыбка»).В ходе проверки соблюдения требований антитеррористической безопасности дошкольных учреждений выявлены нарушения в части их оснащения необходимым оборудованием, организации охраны, непринятия мер к определению круга должностных лиц, ответственных за хранение служебной информации (детский сад № 4 «Колосок», детский сад № 11 «Ласточка», детский сад № 13 «Василек»).В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес руководителей образовательных учреждений внесено 8 представлений, в отношении 5 должностных лиц вынесены постановления о возбуждении производств об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении.