Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что в январе 2021 года будет продолжена практика проведения «прямых телефонных линий» с населением области по следующим актуальным вопросам:- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети;- вопросы кадастровой оценки;- порядок возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неправомерные действия при банкротстве);- порядок представления документов в электронном виде;- ответственность за нарушения земельного законодательства;- актуальные изменения в законодательстве в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;- земельные споры;- порядок получения государственных услуг Росреестра.Прямые телефонные линии проводятся Управлением Росреестра по Владимирской области на постоянной основе и позволяют оперативно решить вопросы, интересующие граждан.Информацию о теме, дате и времени проведения «прямой телефонной линий» можно узнать в разделе «Новости» регионального блока Владимирской области на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru.