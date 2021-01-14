Преступным путём семейство получило 170 тысяч рублей на оплату услуг ЖКХ.

Против двух жительниц Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат».В ходе проверки выяснилось, что 56-летняя женщина с октября 2016 года по май 2020-го предоставляла в соцзащиту недостоверные сведения о доходах семьи. На протяжении этого времени она получала субсидию на оплату коммуналки, общий размер которой составил 170 тысяч рублей.В пресс-службе прокуратуры сообщают, что аферистке помогала дочь. Она подделывала справки о своей заработной плате. Семья добровольно вернула незаконно полученные бюджетные средства государству.Дело передано на рассмотрение в мировой суд.