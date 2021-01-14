Скоро в телеэфире!
- Регион накрыла снежная буря. Последствия непогоды и как дорожные службы справляются с обильным снегопадом?
- Смогут покрыть нехватку мест. В областном центре сдали несколько новых корпусов детских садов.
- Мороз не оставляет шансов бездомным животным. Как помочь братьям нашим меньшим?
- Спектакль-посвящение. В благодарность медикам от актёров владимирского театра драмы - новый спектакль !Лечить Спасать Любить».
Журналисты «Вестей» подведут итоги четверга в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!