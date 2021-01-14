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- Регион накрыла снежная буря. Последствия непогоды и как дорожные службы справляются с обильным снегопадом?- Смогут покрыть нехватку мест. В областном центре сдали несколько новых корпусов детских садов.- Мороз не оставляет шансов бездомным животным. Как помочь братьям нашим меньшим?- Спектакль-посвящение. В благодарность медикам от актёров владимирского театра драмы - новый спектакль !Лечить Спасать Любить».Журналисты «Вестей» подведут итоги четверга в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!