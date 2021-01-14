Зимний снегопад привёл к коллапсу. Городские дороги парализовало из-за выпавшего снега. На Верхней и Нижней Дубровах автомобилисты встали в глухую пробку. Остановилось движение и на

Зимний снегопад привёл к коллапсу. Городские дороги парализовало из-за выпавшего снега. На Верхней и Нижней Дубровах автомобилисты встали в глухую пробку. Остановилось движение и на федеральной трассе М-7. Здесь затор возник от моста через Рпень до поворота на Горького. Практически не двигались машины и на Добросельской. Очевидцы отмечают, с утра путь длиной в одну остановку