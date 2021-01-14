Уже минувшей ночью на улицы Владимира вышла 41 единица техники.

Уже минувшей ночью на улицы Владимира вышла 41 единица техники.С раннего утра 14 января на улицах города снег убирают 55 единиц техники и 83 рабочих ручной снегоуборки. Идет механизированная очистка второстепенных дорог, их обработка противогололедными материалами. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам, сообщила пресс-служба горадминистрации.Основными причинами пробок называют сужение дороги из-за заносов по ее краям, значительное число мелких ДТП и замедление движения большегрузных автомобилей, особенно на подъемах.Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что в ближайшее время начнется патрульная снегоочистка дорог города колоннами комплексных дорожных машин. В то числе, в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.Коммунальщики отмечают, что уборка снега была бы гораздо качественней и быстрее, если бы не помехи работе снегоуборочной техники, создаваемые неправильно припаркованными машинами вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.