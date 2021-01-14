Уже минувшей ночью на улицы Владимира вышла 41 единица техники.
Уже минувшей ночью на улицы Владимира вышла 41 единица техники.
С раннего утра 14 января на улицах города снег убирают 55 единиц техники и 83 рабочих ручной снегоуборки. Идет механизированная очистка второстепенных дорог, их обработка противогололедными материалами. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Основными причинами пробок называют сужение дороги из-за заносов по ее краям, значительное число мелких ДТП и замедление движения большегрузных автомобилей, особенно на подъемах.
Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что в ближайшее время начнется патрульная снегоочистка дорог города колоннами комплексных дорожных машин. В то числе, в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.
Коммунальщики отмечают, что уборка снега была бы гораздо качественней и быстрее, если бы не помехи работе снегоуборочной техники, создаваемые неправильно припаркованными машинами вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов.
По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.