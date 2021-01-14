Владимирская область получила 372 миллиона федеральных рублей. Эти деньги пойдут на детские выплаты. В течение двух дней деньги получат почти 50 тысяч детей. Эти средства делятся на три статьи:

Владимирская область получила 372 миллиона федеральных рублей. Эти деньги пойдут на детские выплаты. В течение двух дней деньги получат почти 50 тысяч детей. Эти средства делятся на три статьи: - 204 миллиона рублей ежемесячно будут получать дети от трёх до семи лет. – 73 миллиона рублей получат семьи с тремя и более детьми. Они будут