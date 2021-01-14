Не для улова, а для спасения? В одной из групп в социальных сетях появилось видео. На озере два рыбака выдалбливают во льду отверстия круглой формы. Один из них на видео поясняет: это для того,

Не для улова, а для спасения? В одной из групп в социальных сетях появилось видео. На озере два рыбака выдалбливают во льду отверстия круглой формы. Один из них на видео поясняет: это для того, чтобы рыбе помочь. Сейчас вопрос у нас возникает в заморности водоёмов, особенно закрытых. У каждого из нас есть любимый водоём, где