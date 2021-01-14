Владимирский суд освободил из мест заключения бывшего баскетболиста сборной России Дмитрия Домани. Ранее такое решение принял Петушинский райсуд, но за день до выхода спортсмена из

Владимирский суд освободил из мест заключения бывшего баскетболиста сборной России Дмитрия Домани. Ранее такое решение принял Петушинский райсуд, но за день до выхода спортсмена из колонии, прокуроры подали апелляционную жалобу. Её и рассматривал Владимирский областной суд. Он признал законным решение об условно-досрочном освобождении Дмитрия Домани. В итоге баскетболист вышел на свободу на 3 месяца раньше