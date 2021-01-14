Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что с 1 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что с 1 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:- пункт 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом 27.1, согласно которому за государственную регистрацию перехода права собственности на объект недвижимости в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования государственная пошлина уплачивается в размере – 1000 рублей;- подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации изложен в новой редакции, согласно которой государственная пошлина не уплачивается за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на объект недвижимости (ранее за государственную регистрацию такого права государственная пошлина уплачивалась в размере, равном половине установленной главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации государственной пошлины, за исключением государственной регистрации права при переходе права на такой объект недвижимости).