Власти уверены, что уборка снега была бы гораздо качественней и быстрее, если бы водители не парковались на обочинах и во дворах многоквартирных домов.

Коммунальщики Владимира продолжают уборку улиц от снегопада, который обрушился на столицу региона в ночь на 14 января. На борьбу с последствиями стихии в городе ночью вышла 41 единица техники, утром количество машин увеличилось до 55, а 83 дворника приступили к ручной расчистке тротуаров, остановок, лестниц, пешеходных переходов и подходов к объектам социалки.В мэрии признают, что из-за метели по городу образовались пробки.«Их основными причинами стали сужение дороги из-за заносов по краям, значительное число мелких аварий и замедление движения большегрузов», - считают чиновники.Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что в ближайшее время к расчистке дорог приступят колонны КДМ.«В том числе в отдаленных микрорайонах», - подчеркнул он.При этом в горадминистрации ссылаются на помехи со стороны автолюбителей.Власти уверены, что уборка снега была бы гораздо качественней и быстрее, если бы водители не парковались на обочинах и во дворах многоквартирных домов.Добавим, что по вопросам уборки Владимира можно обращаться в «Центр управления городскими дорогами» по номеру: 47-90-94 или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.