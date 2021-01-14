А местные власти не выделяют средств на их содержание.

морозы особо тяжело приходится бездомным животным.В холода их становится все больше на улицах.Во Владимире приюты для животных переполнены и находятся на грани закрытия - поскольку частные. А местные власти не выделяют средств на их содержание. Живут за счет частных пожертвований. Да и возможности приютов не безграничны. Только в одном владимирском приюте "Валента" сейчас содержится максимальное количество собак - 110 и 35 кошек. Поэтому зоозащитники призывают в холода всех помогать братьям меньшим. Кормить, впускать в теплые помещения, не закрывать вентиляционные продухи в подвальные помещения.Валентина Сокова, президент Владимирской областной общественной организации Центр защиты животных «Валента»: «Есть дома, которые забивают подвалы. Во-первых, у них постоянно крысы, мыши. Дератизация-обработка помещения от грызунов очень-очень дорогое удовольствие. А кошки - это биологические объекты, которые не травят ничего, и они ловят крыс. Чистые подвалы в этом плане. Открывать подвалы, впускать в подъезды в такие морозы, что-то, скинуть подстилку, впустить в подъезд потому что у очень многих домов живут и кошки и собаки, и их годами кормят. Но иногда приходит новые руководители, которые все закроют, чтобы была чистота порядок, но наоборот идет обратный процесс».Вера Куликова