Внештатная ситуация - 55 единиц техники и 600 тонн реагентов на одно распределение.

Внештатная ситуация - 55 единиц техники и 600 тонн реагентов на одно распределение. Снегоуборочная техника вторые сутки продолжает работать в усиленном режиме. В 33 регионе впервые за всё зимнее время выпало так много снега. Справляются ли с объёмом машины и дворники? И кто радуется снегу?Одно неловкое движение - и машину уже заносит. На дорогах, так называемая, "каша" - безобидное название снега и грязи привело к многочисленным авариям. Кто-то поспешил, а у кого-то возникли сложности - сейчас, как никогда, важна предельная осторожность. И взаимоуважение.Николай Дятлов, заместитель начальника муниципального "Центра управления городскими дорогами": «Если мы хотим, чтобы дороги были чистыми, нужно относиться к этому с пониманием. Каждый делает своё дело. Если всё будет заставлено машинами, или машины будут внедряться в колонну снегоуборочной техники, то они создают помехи и проблемы снегоуборочной технике».Колонны комбинированных машин отправились в три района Владимира - Фрунзенский, Октябрьский и Ленинский. Их путешествие началось с присоединённых к городу территорий. Работают круглосуточно.Николай Дятлов, заместитель начальника муниципального "Центра управления городскими дорогами": «До этого они производили очистку и распределение противогололёдных материалов на присоединённых территориях. Не нужно забывать, что у нас город Владимир это не только проспект Ленина, Верхняя Дуброва и Суздальский проспект. У нас также есть присоединённые территории, такие как Лесной, Оргтруд, Лунёво, Шепелёво».По словам Николая Дятлова, техники пока хватает. Наряду с машинами работает и ручная снегоочистка. Задача сотрудников - следить, чтобы остановки, пешеходные переходы и тротуары не остались под снежным покровом. По словам владимирцев, дворники на "отлично" справились со снежными завалами возле подъездов.Для кого-то снежные улицы - беда, зато местным сноубордистам счастья, что называется, привалило. Оказалось, что для спуска может подойти даже такая горка.Анастасия Ниделяева, сноубордистка: «- Снега достаточно выпало за ночь? - Мы, конечно хотим побольше, но, в принципе, такого достаточно для того, чтобы любые спуски, которые есть в городе, попробовать.- На каких спусках обычно катаетесь? - Обычно мы катаемся в горах. Во Владимире гор нет, поэтому приходится любую наклонную поверхность использовать».В напряжённом режиме снегоуборочная техника будет работать до выходных, пока не приведут дороги в нормативное состояние. По прогнозам метеорологов, снег прекратит заметать улицы только к воскресенью.Мария Городская, Александр Чунаев"Вести-Владимир"