Мини-трактор отечественной сборки «Скаут» в детском технопарке «Кванториум-33» закупили еще в декабре прошлого года. Его переделают в беспилотник.

Мини-трактор отечественной сборки «Скаут» в детском технопарке «Кванториум-33» закупили еще в декабре прошлого года. Его переделают в беспилотник.Работать над этой задачей станут проектники технопарка - студенты и школьники. По словам руководителя технопарка Валентина Пономарёва, будущий беспилотник будет транспортировать грузы на закрытой территории небольших сельхозпредприятий - подвозить корма животным,собирать сено на полях.И все это без участия водителя.Фото с сайта технопарка "Кванториум-33"