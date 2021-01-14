Причиненный государству налоговой недоимкой, составил более 42,5 миллионов рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Владалко», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.По версии следствия, в период 2013 - 2016 годов руководством предприятия применялась схема уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет.В целях получения необоснованной налоговой выгоды генеральный директор общества заключал фиктивные сделки, в том числе, с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами.В состав расходов, уменьшающих доходы от реализации продукции, в отсутствие фактических затрат по хозяйственным операциям, в налоговую документацию включались ложные сведения.В результате противоправных действий генеральный директор ООО «Владалко» умышленно уклонился от выплаты НДС в размере около 40 миллионов рублей и налога на прибыль в размере свыше 2,5 миллионов рублей.Таким образом, по оценкам следствия, общий ущерб, причиненный государству налоговой недоимкой, составил более 42,5 миллионов рублей.В ходе расследования уголовного дела следователем СК России в целях обеспечения взыскания налогов и причиненного ущерба наложен арест на имущество должника на сумму около 54 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд.