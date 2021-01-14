В Собинском районе на будущем заводе по производству муки и мучных смесей «Гарнец».

В Собинском районе на будущем заводе по производству муки и мучных смесей «Гарнец».«Гарнец» как производственное предприятие существует на рынке с 2008 года. Основным видом её деятельности является производство крупяной и зерновой муки, а также полуфабрикатов мучных и кулинарных изделий. Специалитет компании – выпуск безглютеновых видов муки, макарон и смесей для выпечки. Ассортимент безглютеновой продукции насчитывает около 60 наименований. В среднем «Гарнец» производит около 4 тыс. тонн готовой продукции в год.Сейчас компания реализует экспортный инвестиционный проект стоимостью порядка 300 млн рублей. Ведётся работа по запуску нового завода по производству муки, мучных смесей и безглютеновых продуктов в селе Ворша Собинского района. Расширение производства позволит создать новые рабочие места и увеличить объём выпускаемой продукции.Предприятие выпускает товары для тех, кто вынужден придерживаться безглютеновой диеты по состоянию здоровья, или ведет здоровый образ жизни. Товары компании уже представлены во многих федеральных сетях, кроме того, предприятие ведёт активную экспортную деятельность. За 2019 год объём экспорта составил около 450 тонн.Это первое российское производство,получившее право маркировать свою продукцию знаком «Перечёркнутый колос» (международный символ безопасности продуктов без глютена)