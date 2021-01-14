Лидерство по региону по-прежнему сохраняет Владимир - 38 заболевших.

Во Владимирской области за минувшие сутки подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом.Лидерство по региону по-прежнему сохраняет Владимир - 38 заболевших. Ещё 18 пациентов прибавилось в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 11 - в Юрьев-Польском, 10 - в Петушинском, 9 - в Александровском районах. По 8 заразившихся выявлено в Ковровском и Вязниковском, по 6 - в Суздальском и Гороховецком, по 5 - в Кольчугинском и Киржачском районах. По 4 диагноза поставили жителям в Камешковском районе и ЗАТО Радужный, по 3 - в Меленковском и Собинском районе. В Селивановском районе зафиксировано два заболевших Covid-19.