Владимирский регион готов к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Белый дом. В обладминистрации заявили, что готовы приступить к исполнению поручения президента РФ

Владимирский регион готов к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Белый дом. В обладминистрации заявили, что готовы приступить к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина уже 18-го января. Таким образом, уже со следующего понедельника привиться от ковида сможет любой желающий. До сих пор вакцина была доступна только медикам, соцработникам и педагогам. В Белом доме