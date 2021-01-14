Обеспечивать безопасность населения возле купелей будут 523 человека и 201 единица техники. От МЧС России – 68 человек и 35 единиц техники.

В МЧС России по Владимирской состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по проведению крещенских мероприятий.В этом году планируется подготовить 40 мест, где православные смогут окунуться в прорубь. Из них - 25 на водоёмах и 15 на стационарных источниках.Обеспечивать безопасность населения возле купелей будут 523 человека и 201 единица техники. От МЧС России – 68 человек и 35 единиц техники.На праздник также задействуют 69 религиозных объектов. Накануне мероприятий все они обследованы сотрудниками МЧС. Нарушений не выявлено.В связи с пандемией коронавируса властям рекомендовано проводить праздник с соблюдением санитарных требований – соблюдение социальной дистанции и установка палаток из расчёта 4 квадратных метра на человека.В пресс-службе МЧС добавили, что будет организована работа по выявлению несанкционированных мест для крещенских купаний.