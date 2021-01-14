Суздаль в дни новогодних каникул посетили почти 40 тысяч туристов. Что практически в 4 раза превышает население древнего города.

Суздаль в дни новогодних каникул посетили почти 40 тысяч туристов. Что практически в 4 раза превышает население древнего города.Так, в суздальском кремле побывали 20 тысяч человек. Музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев монастырь приняли по 10 тысяч туристов. Основную долю гостей Владимиро-Суздальского музея-заповедника составили индивидуальные туристы. Музейные объекты они посещали со строгим соблюдением санитарных норм. Во Владимире «лидер туристического рейтинга»-Успенский собор. Фрески кисти Андрея Рублёва и Даниила Чёрного увидели 9 тысяч гостей. 4 тысячи побывали в экспозиции «Старый Владимир», чуть меньше- осмотрели интерьеры Дмитриевского собора и Золотые ворота.А в Муромцеве, в имении Храповицкого побывали 820 человек. В общей сложности в первые дни нового года музей-заповедник принял свыше 75 тысяч гостей. А пик туристической активности пришёлся на 5 января.