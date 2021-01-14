Подсчитано, что декабре прошлого года в регионе скончались 2785 человек.

Подсчитано, что декабрепрошлогогода врегионе скончались2785 человек.Данные опубликованы наСтоит отметить, что этот показатель более чем на 900 смертей превысил среднюю декабрьскую смертность прошлых лет. Наибольший прирост смертности выявлен во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.Отметим, что в минувшем декабре родилось934 человека.Вступили в брак 407 человек. А развелись — 516.Напомним, что . Владимирстат сообщает, что рождаемость упала более, чем на 12,5%: с января по октябрь 2020 года во Владимирской области появилось на свет на 1205 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.