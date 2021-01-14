Подсчитано, что декабре прошлого года в регионе скончались 2785 человек.
Подсчитано, что декабре
прошлого
года в
регионе скончались
2785 человек.
Данные опубликованы на
Стоит отметить, что этот показатель более чем на 900 смертей превысил среднюю декабрьскую смертность прошлых лет. Наибольший прирост смертности выявлен во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.
Отметим, что в минувшем декабре родилось
934 человека.
Вступили в брак 407 человек. А развелись — 516.
Напомним, что . Владимирстат сообщает, что рождаемость упала более, чем на 12,5%: с января по октябрь 2020 года во Владимирской области появилось на свет на 1205 младенцев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.