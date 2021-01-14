Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ДТП с пострадавшими произошло сегодня днем в Муромском районе. По предварительным данным регионального УМВД, около 12.30 на 116 км муромской трассы водитель "Лады Приоры" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21077".
Сотрудники МЧС деблокировали троих человек. При ликвидации последствий ДТП использовалось, ГАСИ «HOLMATRO».
В результате автоаварии пострадали три человека. С травмам госпитализированы водитель и пассажир "ВАЗа", водитель "Приоры" направлен на амбулаторное лечение.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы МЧС.