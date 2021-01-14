Они были определены постановлением Правительства от 31 декабря 2020 года «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год».

Они были определены постановлением Правительства от 31 декабря 2020 года «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год».В результате, официально признанные безработными (за исключением пенсионеров) будут получать максимальное денежное пособие – 12130 рублей в первые три месяца безработицы.В следующие три месяца - 5000 рублей.Минимальная сумма пособия – 1500 рублей