Ему вынесен приговор за покушение на незаконное приобретение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.

Ему вынесен приговорза покушение на незаконное приобретение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.Установлено, что 36-летний москвич, отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, решил незаконно приобрести для личного потребленияамфетаминв крупном размереПо телефонуондоговорился с неустановленным лицом об отправкепсихотропного вещества, спрятанного в продуктах питания, на территорию исправительного учреждения в посылке на имя другого осужденного.ИсполнительМоскве приготовило посылку с вафельным тортом, в который поместилонаркотикмассой 1,08 грамма, и почтоотправилов колонию. Гдебыло обнаружено и изъято оперативными сотрудниками, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину подсудимыйпризнал полностью.уд назначил емув виде 4, 5 летлишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.