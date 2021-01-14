Ему вынесен приговор за покушение на незаконное приобретение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.
Ему вынесен приговор
за покушение на незаконное приобретение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.
Установлено, что 36-летний москвич
, отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, решил незаконно приобрести для личного потребления
амфетамин
в крупном размере
.
По телефону
он
договорился с неустановленным лицом об отправке
психотропного вещества
, спрятанного в продуктах питания, на территорию исправительного учреждения в посылке на имя другого осужденного.
Исполнитель
в
Москве приготовило посылку с вафельным тортом, в который поместило
наркотик
массой 1,08 грамма, и почто
й
отправило
в колонию. Где
было обнаружено и изъято оперативными сотрудниками, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Вину подсудимый
признал полностью.
С
уд назначил ему
в виде 4
, 5 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.