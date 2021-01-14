С 18 января московские учащиеся с 1 по 11 класс смогут вернуться в школы. Транспортные карты детей разблокируют. Остальные ограничения в столице мэр Москвы Сергей Собянин решил продлить на неделю — до четверга. Об этом говорится в новом указе мэра.

Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик, — написал Собянин в своем блоге.Градоначальник обратил внимание на то, что сейчас в школах должны максимально соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Если будет выявлен хотя бы один случай заражения, весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.Городские вузы и колледжи, учреждения допобразования и спортивные школы пока будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах. Как отметил мэр, специалисты рекомендуют в течение недели наблюдать ситуацию с коронавирусом, чтобы принять дальнейшие решения.Если ухудшений не будет, а стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, городские власти рассмотрят возможность смягчения еще ряда ограничений.Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни, — обратился к москвичам мэр.Также Собянин напомнил предприятиям и организациям об обязательном выполнении предписания врачей. А горожан призвал соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.