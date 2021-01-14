Группа компаний ВТБ Факторинг в 2020 году выплатила клиентам 944 млрд рублей. Это рекордный объём финансирования для российского рынка факторинга, который на треть превышает результат 2019 года.

Группа компаний ВТБ Факторинг в 2020 году выплатила клиентам 944 млрд рублей. Это рекордный объём финансирования для российского рынка факторинга, который на треть превышает результат 2019 года.Портфель ВТБ Факторинг в 2020 году вырос на 32% и составил рекордные для российского рынка 335 млрд рублей. Таким образом, по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля компании на рынке составила 31%, подтвердив статус лидера в России. При этом объём выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 млрд. рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF).«Рекордные достижения сложного 2020 года – результат существенной трансформации подходов и бизнес-процессов ВТБ с акцентом на цифровизацию и расширение рынка коммерческого финансирования. В течение года мы завершили преобразование ВТБ Факторинг в группу компаний, открыли два новых продуктовых направления – АБЛ-финансирование и инвойс дискаунтинг, содействовали работе мультифакторной цифровой платформы GetFinance, возобновили международные импортные факторинговые операции. Кроме того, мы реализовали революционные для рынка проекты автоматизации факторинга – host-to-host финансирование и полностью цифровой онбординг новых клиентов, повысив доступность факторинга для компаний малого и среднего бизнеса», – комментирует Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.«Почти триллион рублей выплаченного финансирования за год – это знаковый рубеж, который открывает качественно новый этап в истории факторингового бизнеса группы ВТБ и ставит перед нами новые амбициозные цели», – подчеркнул глава крупнейшей факторинговой компании в России.Справка:ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и участие в совместных предприятиях, в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. По итогам 2020 года объем предоставленного факторингового финансирования составил 944 млрд. руб., портфель 335 млрд рублей, рыночная доля 31%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также является членом Ассоциации факторинговых компаний России.