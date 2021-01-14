ВТБ представил клиентам обновленный офис по обслуживанию физических и юридических лиц по адресу ул. Разина, д.21.

ВТБ представил клиентам обновленный офис по обслуживанию физических и юридических лиц по адресу ул. Разина, д.21. Банк усовершенствовал формат обслуживания и расширил перечень услуг, предлагаемый владимирцам.Новый офис теперь является универсальным и обслуживает частных и корпоративных клиентов. Посетители-физлица могут оформить дебетовую или кредитную Мультикарту, взять кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет. Сотрудники офиса помогут подать заявку на ипотеку, автокредит или рефинансирование действующих займов. Здесь же можно подключиться к ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно. Кроме того, новое отделение предполагает обслуживание клиентов в формате «Привилегия» - для этого выделена особая зона.Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, оформить заявку на финансирование, эквайринг, а также получить консультацию по любым вопросам для бизнеса.Просторный и вместительный офис оснащён самым современным оборудованием, имеется круглосуточная зона самообслуживания 7/24 с 2 универсальными банкоматами. Ещё 2 устройства размещены в самом отделении, которое открыто для клиентов в будние дни с 9 до 19 часов, в субботу – с 10 до 16. Корпоративные клиенты будут обслуживаться с понедельника по пятницу с 9 до 18.Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: "Для наших клиентов-юридических лиц локация банка на ул. Разина, 21 останется привычной – компании и индивидуальные предприниматели обслуживались здесь и ранее. Обновленный офис предлагает финансовые услуги в том числе и для населения, и мы ожидаем, что он будет пользоваться большой популярностью у владимирцев. Всем категориям своих клиентов мы гарантируем достойный, комфортный и оперативный сервис».