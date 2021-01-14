Причиненный собственнице ущерб был возмещен в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В октябре прошлого года в полицию обратилась 31-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей телефона. Девушка пояснила, что накануне в компании познакомилась с молодым человеком, который вызвался провожать её домой. На автобусной остановке новый знакомый попросил телефон для срочного звонка, отошел в сторону, после чего скрылся, не вернув гаджет.Сотрудники полиции, уточнив приметы злоумышленника и всю информацию, которой владела потерпевшая, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого фигурант был задержан.Злоумышленник признался, что, видя доверчивость девушки, решил похитить телефон, который в дальнейшем продал.Причиненный собственнице ущерб был возмещен в ходе следствия.В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.