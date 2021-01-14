Как выяснила проверка, причина в разгрузке щебня в промышленных масштабах.

В мэрии Владимира состоялась встреча с жителями микрорайона Юрьевец. Жители домов в районе железнодорожной станции пожаловались на невыносимое соседство с грузовым терминалом. Люди устали от грохота и пыли при работах, которые ведутся с раннего утра, по будням и выходным дням. Как выяснила проверка, причина в разгрузке щебня в промышленных масштабах. На терминал ежедневно прибывают десятки вагонов со строительным щебнем, а шум от разгрузки с использованием вибромашин превышает предельно допустимый уровень на 10 и более децибел.На встречу были приглашены представители прокуратуры, Роспотребнадзора и «РЖД».Глава города видит два варианта развития событий: перемещение терминала на участок в отдалении от жилых домов или, как предложили железнодорожники, ограждение терминального комплекса системой шумоизоляционных экранов.Как доложил первый замначальника Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Сергей Стрельбин, железнодорожники готовы установить защитные экраны высотой 12 метров, соответствующий проект будет оперативно выставлен на торги и осуществлен не позднее июля. По предварительным расчетам, цена вопроса составит более 16 млн рублей.Андрей Шохин заметил, что проект - это хорошо, но жители и специалисты должны быть уверены, что шумоизоляция действительно эффективно защитит людей от критических звуковых нагрузок. Поэтому, по заданию главы, проект оперативно изучат владимирские эксперты, специализирующиеся на шумозащите жилья. Но уже сейчас график работ на терминале следует скорректировать с учетом требований законодательства «о тишине», в том числе за счет поэтапного отказа от использования шумных вибромашин.Подтверждая позицию главы города, старший помощник Владимирского транспортного прокурора Дмитрий Буланов сказал, что дирекция по управлению терминально-складским комплексом должна устранить выявленные нарушения, чтобы не доводить дело до суда. По итогам встречи Сергей Стрельбин публично пообещал жителям, что берет на себя личную ответственность за нормализацию ситуации.