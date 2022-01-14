Во Владимире наградили общественников за социально значимые проекты, в том числе реализованные без привлечения бюджетных средств

Во Владимирском Доме культуры молодежи прошла, ставшая уже традиционной, праздничная встреча активистов местных общественных объединений. Городские власти подвели итоги работы владимирских социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год.В прошлом году в структуре городской администрации сформировали отдельное управление по взаимодействию со институтами гражданского общества. Его силами и при поддержке активистов реализуется муниципальная программа «Владимирские общественные инициативы». 21 НКО получили на свои проекты гранты их муницпального бюджета на сумму 1 млн рублей.Мэрия нашла способ поощрить и тех, кто реализовал общественно значимые проекты и инициативы собственными силами, без привлечения средств грантовой поддержки – была учреждена городская премия «Гражданская активность». По итогам 2021 года ее получили директор АНО «ЗаСпасибо» Алексей (за одноименный благотворительный проект), президент МРМОО «Дом Мира» Елена (за проведение Всероссийского фестиваля юных фотолюбителей «Юность России за мир и взаимопонимание) и автор проекта «Город добрых людей» Евгения Королева (за вклад в развитие города в сфере обращения с отходами).Также в ходе торжественной церемонии были вручены 10 премий за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство» горожанам старшего поколения и награды лучшим комитетам территориального общественного самоуправления в честь 30-летия образования владимирских КТОСов.