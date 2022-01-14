На утро 14 января перебои с электроснабжением фиксировались в 42 населённых пунктах региона: по 3 –...

На утро 14 января перебои с электроснабжением фиксировались в 42 населённых пунктах региона: по 3 – в Ковровском и Селивановском районах, 5 – в Киржачском районе, 15 – в Гусь-Хрустальном районе, 16 – в Судогодском районе. Над оперативной ликвидацией аварийных отключений трудятся 11 бригад.Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек.За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 14 января, в регионе расчищено 2,3 гектара просек. Работа проводится круглосуточно, сообщают в пресс-службе обладминистрации.