Александр Авдеев напомнил о себе. Врио губернатора исчез из медийного пространства не по своей воле. Из рядов работающих в офлайне его вырвал COVID-19. Заражение коронавирусом случилось у

Александр Авдеев напомнил о себе. Врио губернатора исчез из медийного пространства не по своей воле. Из рядов работающих в офлайне его вырвал COVID-19. Заражение коронавирусом случилось у первого лица области в лёгкой форме. Александр Авдеев связывал это с тем, что вакцинировался. И советовал всем делать прививки. О своём самочувствии спустя неделю после положительного теста на