Что волновало владимирцев на этой неделе и какие проблемы
удалось решить? Расскажет заместитель...
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2022-centr-upravleniya-regionom-prodolzhaet-fiksirovat-obrashheniya-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Центр управления регионом продолжает фиксировать обращения жителей Владимирской области</a> - Что волновало владимирцев на этой неделе и какие проблемы
удалось решить? Расскажет заместитель...
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2022-centr-upravleniya-regionom-prodolzhaet-fiksirovat-obrashheniya-zhitelej-vladimirskoj-oblasti.html]Центр управления регионом продолжает фиксировать обращения жителей Владимирской области[/url] - Что волновало владимирцев на этой неделе и какие проблемы
удалось решить? Расскажет заместитель...