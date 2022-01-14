НАТО будет продолжать свою линию сопротивления России.

НАТО будет продолжать свою линию сопротивления России.Изменить позицию НАТО по отношению к России практически невозможно. Альянс считает, что РФ представляет для него реальную угрозу – такое стойкое и неизменное мнение сформировалось после окончания холодной войны. Об этом рассказал заместитель директора центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Эксперт уверен, что изменить отношения НАТО и России можно только в одном случае – если в США осознают, что дальнейшее расширение НАТО на Украину и Грузию ослабит безопасность альянса и его членов.Если же альянс продолжит свою тактику, ситуация усугубится. Об улучшении отношений России и НАТО, в том числе США, не будет и речи, сообщает сайт .Напомним, 12 января в Брюсселе завершился второй раунд переговоров представителей России и НАТО. Дипломатические баталии состоялись очно впервые за два с половиной года.Москва дипломатично указала на то, что дальнейшее расширение НАТО на восток приведет к деструктивным последствиям, в том числе для Европы. Восприняли ли серьезность заявлений в НАТО, выяснится в ближайшее время.Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что НАТО не следует выделять Украине военную помощь, а также расширять свое присутствие в других странах. Это угрожает безопасности нашей страны и переходит так называемую "красную линию".