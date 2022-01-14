Если о взрослом Кирилле шоумен рассказывает часто, то о младших наследниках предпочитает помалкивать

Если о взрослом Кирилле шоумен рассказывает часто, то о младших наследниках предпочитает помалкивать54-летний Дмитрий Нагиев держит личную жизнь в секрете уже много лет. После развода с единственной женой, радиоведущей Алисой Шер, шоумен не афиширует своих спутниц. Судя по всему, такой же стратегии актер придерживается со своими наследниками. Поговаривают, что у телеведущего подрастают двое детей, о которых он молчит.Единственного сына Дмитрия, о котором доподлинно известно, знаменитости подарила супруга Алиса Шер. Кирилл Нагиев давно вырос, пошел по стопам известного отца и тоже добился успеха. Однако ходят слухи, что помимо взрослого наследника у шоумена растут двое других детей. Сам Нагиев эту информацию официально не подтверждал.По данным журналистов, у телеведущего есть сын Марк от Наталии Коваленко и дочь от Анны Спектор. В своих интервью Дмитрий не раз намекал, что не одинок, но не называл имя возлюбленной. Поговаривают, что избранницей шоумена является Наталья Коваленко, к которой он ушел от Алисы Шер. Как оказалось, у Нагиева есть тайны не только от поклонников, но и от Коваленко.Больше года назад в СМИ объявили, что знаменитость живет на две семьи, скрывая свою дочь и любовницу Анну Спектор от возлюбленной. Слухи о романе Дмитрия с Анной, его давней поклонницей, появились еще несколько лет назад. Тогда шоумен просил любимую не верить сплетням. Однако правду, судя по всему, скрыть не удалось.Журналисты выяснили, что около 10 лет назад Спектор родила Нагиеву дочь, которая растет очень похожей на него. Знаменитый отец назвал девочку Мирой и дал ей свою фамилию. Сейчас наследница и ее мать якобы живут в роскошном подмосковном коттедже, который приобрел телеведущий. Дома в этом поселке стоят около 30 миллионов рублей.О 46-летней Анне Спектор, как и о ее дочери, практически ничего не известно. Предполагаемая любовница звезды живет очень скрытно, да и сам Дмитрий появляется в поселке крайне редко. Еще бы, ведь в другом городе у него есть еще одна семья, где подрастает сын.Поговаривают, что шоумен живет в доме под Санкт-Петербургом вместе с Натальей Коваленко и 13-летним наследником Марком. Знаменитость часто берет близких с собой в путешествия, и, судя по всему, души не чает в сыне. Недавно Нагиев публично в финальном выпуске "Голоса". Ведущий не пояснил, что речь идет о его ребенке, но это было и не нужно. Дмитрий посвятил мальчику трогательное поздравление и заявил, что мама с папой его очень любят.Если у актера и есть еще какие-нибудь внебрачные дети, то о них явно не известно. Остается только надеяться, что когда-нибудь шоумен явит миру всех своих наследников. Можно предположить, что это произойдет, если дети решат пойти по стопам знаменитого отца. Именно так сделал первенец шоумена Кирилл.