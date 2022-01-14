Без куска хлеба не оставят. С 1 февраля 2022 года будет у граждан появится право на ежемесячное сохранение денег в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов. Впрочем,

Без куска хлеба не оставят. С 1 февраля 2022 года будет у граждан появится право на ежемесячное сохранение денег в размере прожиточного минимума при принудительном взыскании долгов. Впрочем, это право работать автоматически не будет. Как поясняют региональные судебные приставы, чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение