Возможные санкции США против руководства России стали одной из обсуждаемых тем этой недели.

Возможные санкции США против руководства России стали одной из обсуждаемых тем этой недели.О новом пакете антироссийских санкций, которые подготовила команда американских сенаторов-демократов, уже высказались в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал происходящее "нервным срывом", а также признался, что подобные инициативы вызывают у него изумление.Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг сомневается, что новые санкции больно ударят по России, поскольку страна достаточно богата, владеет многими полезными ископаемыми. Впрочем, американцы, по словам эксперта, могут и вовсе отказаться от новых ограничений из-за большого риска.Гринберг допускает, что Вашингтон сбалансирует антироссийские санкции, то есть сделает их менее жесткими, но не слишком мягкими. Ограничения могут ввести, если переговоры представителей России и НАТО окажутся безрезультатными, а ситуация вокруг Украины станет более напряженной. Слова экономиста приводит "".Напомним, американские сенаторы на президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и других руководителей страны. Ограничения также могут коснуться банков и проект "Северный поток – 2".