Каким образом можно заставить Запад замолчать и сесть за стол переговоров, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.

Каким образом можно заставить Запад замолчать и сесть за стол переговоров, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.США продолжают диктовать России условия и указывают, что той делать на собственной территории. Например, американцы призывают Москву прекратить военные учения, которые, кстати, не касаются ни одно государство. По мнению Константина Сивкова, существует лишь один способ заставить Вашингтон прекратить оказывать давление на РФ.Зампрезидента РАРАН считает, что военный потенциал России должен расти. Мол, только таким образом можно усмирить НАТО и США. По словам эксперта, необходимо сделать так, чтобы в случае реальной угрозы численность Вооруженных сил РФ составляла три-пять миллионов человек.Нужно оснастить российскую армию самой современной техникой, убежден Сивков. Например, ракетами "Калибр", "Циркон" и X-32. Подводные лодки нуждаются в торпедах "Посейдон". Вооруженные силы также должны располагать ракетными комплексами "Сармат" и "Армат", добавил эксперт.Напомним, сенаторы США против России. Если РФ вторгнется на Украину, то ограничения коснутся российского лидера Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и других руководителей страны, а также банков и проект "Северный поток – 2".