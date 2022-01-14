Новости Владимирской епархии:
– Во всех храмах и монастырях Владимирской области прошли...
Новости Владимирской епархии:
– Во всех храмах и монастырях Владимирской области прошли праздничные Рождественские Богослужения. В Успенском кафедральном соборе молились сотни сотни верующих.
– Бывший ом ректора на Большой Московской станет Молодежным центром Владимирской епархии. Здание недавно возвращено Церкви.
– Снежный 2-х метровый ангел появился в Свято-Боголюбском женском монастыре. Скульптуру создали трудники и сестры обители.