Новости Владимирской епархии: – Во всех храмах и монастырях Владимирской области прошли...

Новости Владимирской епархии:– Во всех храмах и монастырях Владимирской области прошли праздничные Рождественские Богослужения. В Успенском кафедральном соборе молились сотни сотни верующих.– Бывший ом ректора на Большой Московской станет Молодежным центром Владимирской епархии. Здание недавно возвращено Церкви.– Снежный 2-х метровый ангел появился в Свято-Боголюбском женском монастыре. Скульптуру создали трудники и сестры обители.